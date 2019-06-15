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УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ онлайн трансляція: дивитись фінал ЧС U-20

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Збірна України U-20 - фото 1
Збірна України U-20

Вперше в історії юнацька збірна України U-20 вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу! У головному поєдинку наші хлопці зіграють із Південною Корею. Дивіться онлайн трансляцію матчу ЧС та вболівайте за "синьо-жовтих"!

Збірна України несподівано для всіх пробилася у фінал чемпіонату світу 2019. У груповому раунді наші юнаки перемогли США (2:1), Катар (1:0), зіграли внічию з Нігерією (1:1) та посіли перше місце у групі.

Це цікаво: Відео голів і огляд матчу УКРАЇНА – ІТАЛІЯ

В 1/8 фіналу підопічні Олександра Петракова розгромили Панаму (4:1), в 1/4 фіналу впоралися з Колумбією (1:0), а в півфіналі сенсаційно подолали минулорічних бронзових призерів ЧС – Італію (1:0).

Уже сьогодні, 15 червня, Україна спробує виграти фінал Чемпіонату світу з футболу U-20. Матч проти корейців стартує о 19 годині на стадіоні "Відзев" у польському місті Лодзі. Віримо в звитягу наших хлопців та щиро вболіваємо за "синьо-жовтих"!

Онлайн трансляція матчу УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: дивитись фінал ЧС 15-06-2019

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