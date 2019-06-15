Україна – Південна Корея: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 15 червня, відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу U-20, у який вперше в історії вийшла збірна України. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію матчу, аби вболівати за наших!

У Польщі молодіжна збірна України з футболу в суботу, 15 червня, проведе фінальний матч чемпіонату світу. Наші хлопці зіграють проти Південної Кореї.

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На шляху до фіналу українці виграли свою групу D, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1), після чого в плей-офф змогли здолати Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0), причому всі перемоги футболісти здобули в основний час.

Анонс, коли і де дивитися УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ

Дата: 15.06.2019

15.06.2019 Коли: 19:00

19:00 Місце проведення : стадіон "Відзев" (Лодзь, Польща)

: стадіон "Відзев" (Лодзь, Польща) Головний арбітр: Ісмаїл Ельфатх (США)

Ісмаїл Ельфатх (США) На якому каналі трансляція: UA:Перший

UA:Перший Де дивитися онлайн: на сайті sport.suspilne.media

на сайті sport.suspilne.media Прогноз і ставки букмекерів: 2,25 – 2,80 – 3,10

Найкращим бомбардиром нашої команди на турнірі є нападник Данило Сікан, який забив чотири м'ячі, однак головною зіркою все ж буде воротар Андрій Лунін.

Південна Корея на ЧС виступає в статусі віце-чемпіона Азії. На нинішньому чемпіонаті світу корейці посіли друге місце в групі слідом за Аргентиною, випередивши Португалію і ПАР.

Орієнтовні склади команд

Україна U-20: Лунін – Конопля, Безкоровайний, Бондар, Снурніцин, Корнієнко, Чех, Дришлюк, Цитаішвілі, Булеца, Сікан.

Лунін – Конопля, Безкоровайний, Бондар, Снурніцин, Корнієнко, Чех, Дришлюк, Цитаішвілі, Булеца, Сікан. Південна Корея U-20: Лі Кван Ен – Хо-Чин, Лі Чже Ік, Хван Те Хен, Сі-Юн, Юн, Ко Чже Хен, Х'юн-Ву, Лі Кан Ін, Чжи-Сол, Про Се Хун.

Вболіваємо за наших!

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