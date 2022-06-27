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Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
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Український паспорт піднявся на 4 сходинки у загальному рейтингу паспортів, який формують серед 199 країн. На цей раз наш паспорт посів 34 місце. Читайте далі та дізнайтеся, скільки країн можуть відвідати українці без візи!
Цей рейтинг оцінює країни за кількістю напрямків, до яких можна поїхати без обов'язкового оформлення візи. Henley & Partners щорічно оприлюднюють результати свіжого світового рейтингу паспортів.
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Український паспорт дозволяє відвідати 143 країни без попередніх віз чи якихось інших дозвільних документів на в'їзд. Відомо, що ще 10 років для України були доступні лише 64 напрямки.
- Перше місце – Японія та Сінгапур (можуть без віз відвідати 192 країни).
- Друге місце – Німеччина й Південна Корея (190 країн).
- Третє місце – Фінляндія, Португалія, Італія, Люксембург, Іспанія (189 країн).
А ось останні місця зайняли Сирія (29 країн), Ірак (28 країн) та Афганістан (26 країн).
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