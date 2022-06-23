Ось скільки європейців вже відчули на собі вплив війни в Україні

Деякі європейці зазначають, що відчувають вплив на рівень свого життя через війну, яку розв'язала росія на території України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

4 з 10 європейців кажуть, що вже відчувають вплив на рівень свого життя. Про це повідомляє видання The Village.

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Це опитування відбувалося протягом 19 квітня-16 травня. Загалом опитали понад 25 000 респондентів з 27 країн-членів ЄС. Дослідники дійшли таких висновків:

61% європейців сприймають війну в Україні як фундаментальну зміну

37% вважають, що життя не зміниться

65% європейців називають членство в Євросоюзі благом

Позитивно ставляться до перспективи вступу в ЄС опитувані з більшості країн, окрім Греції та Словаччини (тут ставляться нейтрально)

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