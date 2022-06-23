Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Ось скільки європейців вже відчули на собі вплив війни в Україні

  • 34
Ось скільки європейців вже відчули на собі вплив війни в Україні - фото 1

Деякі європейці зазначають, що відчувають вплив на рівень свого життя через війну, яку розв'язала росія на території України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

4 з 10 європейців кажуть, що вже відчувають вплив на рівень свого життя. Про це повідомляє видання The Village.

І ще: Від довіри і до ненависті: як українці ставляться до президентів інших країн

Це опитування відбувалося протягом 19 квітня-16 травня. Загалом опитали понад 25 000 респондентів з 27 країн-членів ЄС. Дослідники дійшли таких висновків:

  • 61% європейців сприймають війну в Україні як фундаментальну зміну
  • 37% вважають, що життя не зміниться
  • 65% європейців називають членство в Євросоюзі благом
  • Позитивно ставляться до перспективи вступу в ЄС опитувані з більшості країн, окрім Греції та Словаччини (тут ставляться нейтрально)

До теми: У Барселоні встановили монітори, як фіксують рівень шумового забруднення міста

пропозиції партнерів
Новини