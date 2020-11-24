Ремонту не підлягає: новенький Land Rover зламався після 270 км пробігу

Новий Land Rover Defender, який вийшов з ладу всього через 270 км пробігу, ремонту не підлягає. Як встановили експерти, позашляховик потребує нового двигуна.

Про цей Land Rover стало відомо ще раніше. Тоді американські блогери з YouTube-каналу The Fast Line Truck придбали на довгостроковий тест Land Rover Defender, однак через 48 годин машина зламалася. Уже відразу було ясно, що поломка непроста – діагностика показала, що в циліндрах двигуна є невідповідність в подачі повітря і палива, і перші спроби ремонту не були успішними. Однак ютубери не очікували, що проблема виявиться настільки серйозною, що машині доведеться міняти силову установку, про що вони розповіли в своєму останньому відео.

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За словами блогерів, в місцевому представництві Land Rover їм запропонували три варіанти – дочекатися нового двигуна, який повинен прибути у США в кінці місяця, повне відшкодування вартості автомобіля або заміна зламаного авто на новий Defender. Вони вибрали останній варіант.

Land Rover команди The Fast Line Truck – не єдиний новий Defender, у якого були виявлені поломки або дефекти. Зараз на сайт Національного агентства безпеки дорожнього руху США надійшло не менше як сім скарг від власників на новий позашляховик. Серед нарікань – вийшли з ладу гальма, поломка кріплення даху в районі передньої стійки, погано працюють фари і двірники, а також глючить система утримання автомобіля в смузі руху.

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