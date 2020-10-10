УКРАЇНА ▶ НІМЕЧЧИНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

Сьогодні, 10 жовтня, збірна України зійдеться у поєдинку з Німеччиною у рамках 3-го туру Ліги націй. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Українці та німці за всю історію зустрічалися на полі усього шість разів. І за всі ці рази нашим хлопцям жодного разу не вдавалося вигравати. Натомість збірна може похизуватися трьома поєдинками, зіграними внічию. Але ми пам'ятаємо про те, що під час останнього матчу збірна Франції розгромила наших хлопців з рахунком 7:1. Чи пощастить сьогодні бодай зіграти в нічию, дізнаємося під час поєдинку.

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Анонс матчу УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА

Дата : 10.10.2020

: 10.10.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ

стадіон НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Орел Грінфельд (Ізраїль)

: Орел Грінфельд (Ізраїль) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога України – 11,00, нічия – 5,80, перемога Німеччини – 1,29.

Зазначимо, що у турнірній таблиці групи A4 збірна України посідає другу сходинку. В активі наших хлопців 3 очки. Німці йдуть після нас. А швейцарці, у яких 1 очко, – четверті. Перша позиція у футбольному квартеті за Іспанією, в якої 4 очки.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА ТУТ

Напередодні матчу Андрій Шевченко, головний тренер української збірної, розповів, що думає про збірну-суперника.

"Німеччина – це команда високого рівня, команда високої фізичної готовності. Буде мати ключове значення, як часто ми будемо фізично вигравати дуелі, наскільки краще ми зіграємо у відборі. Збірна Німеччини щільно грає по всьому полю, гравці рішуче йдуть у гру один-в-один. Вони не бояться пресингу та демонструють швидкісний футбол. Ми будемо готові до такої гри", – зазначив Андрій Шевченко.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА

Також він додав, що футболісти дуже сумували за глядачами, тож радіють можливості зіграти не при порожніх трибунах: "Ми скучили за глядачами, за нашими вболівальниками на трибунах. Напевно в рішення відкрити стадіони для глядачів є підстави, я довіряю медичним службам та їхнім рекомендаціям. Я радий, що на матчі будуть вболівальники. Грати без глядачів дуже складно".

Орієнтовні склади команд:

Україна: Бущан – Караваєв – Пластун – Миколенко – Михайличенко – Сидорчук – Малиновський – Циганков – Марлос – Ярмоленко – Яремчук.

Німеччина: Ноєр – Гінтер – Зюле – Рюдігер – Кіммі – Хоффманн – Кроос – Госенс – Брандт – Дракслер – Вернер.

Уболіваємо за наших хлопців! Для них надзвичайно важлива наша підтримка.

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