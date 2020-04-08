Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 8 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 8 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1 668 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 206 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1 668 Одужали 35 Померли 52

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ 256 Київська область 120 Чернівецька область 273 Івано-Франківська область 198 Тернопільська область 168 Рівненська область 44 Запорізька область 45 Одеська область 32 Волинська область 36 Львівська область 36 Дніпропетровська область 41 Житомирська область 21 Черкаська область 80 Херсонська область 15 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 89 Закарпатська область 43 Кіровоградська область 57 Полтавська область 17 Сумська область 56 Харківська область 5 Чернігівська область 7 Хмельницька область 15

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7 205 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 8 квітня: Захворіли 1 431 900 Одужали 301 543 Померли 82 172

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ