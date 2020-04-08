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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 8 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 8 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1 668 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 206 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1 668
Одужали 35
Померли 52

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня - фото 396497

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 256

Київська область

 120

Чернівецька область

 273

Івано-Франківська область

 198

Тернопільська область

 168

Рівненська область

 44

Запорізька область

 45

Одеська область

 32

Волинська область

 36

Львівська область

 36

Дніпропетровська область

 41

Житомирська область

 21

Черкаська область

 80

Херсонська область

 15

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 89

Закарпатська область

 43

Кіровоградська область

 57

Полтавська область

 17

Сумська область

 56

Харківська область

 5

Чернігівська область

 7

Хмельницька область

 15

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7 205 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня - фото 395666

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 8 квітня:

Захворіли 1 431 900
Одужали 301 543
Померли 82 172
Коронавірус в Україні: останні новини про хворих на сьогодні, 8 квітня - фото 396748

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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