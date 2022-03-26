"Україна нарешті об'єдналася": Ірма Вітовська емоційно прокоментувала події в країні

Українська актриса Ірма Вітовська прокоментувала війну в Україні. Вона заявила, що народ зараз згуртований як ніколи, проте жахливо, що це об'єднання відбулося ціною смертей.

Про те, як акторка допомагає пережити війну Росії проти України розповіла в інтерв'ю "Українській Правді".

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"Навіть люди, які були лояльні, ріжуть зв'язки з родичами з Росії через їх дурість, яка стала очевидною. Я думаю, що народжується нова нація в плані громадянської нації, в плані державної нації. І ось шкода, що ми проходимо це крізь смерті. Це важливий час, тому що ми довго не могли еволюціонувати до такої якості. Україна нарешті об'єдналася", – розповіла Вітовська.

Також Вітовська розповіла про успіхи Української кіноакадемії, до складу правління якої входить акторка. Вона наголосила, що напередодні вдалося позбавити Московський кінофестиваль акредитації, що є великою перемогою для культурного фронту.

"Я можу сказати, що допомагаю переселенцям. У мене дуже багато друзів в Європі, які забирають мам з дітьми на тимчасовий притулок", – додала акторка.

Вітовська емоційно прокоментувала події в країні

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