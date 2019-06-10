Україна – Люксембург: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020

Сьогодні, 10 червня, відбудеться матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Люксембург. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію матчу, аби вболівати за наших!

В рамках четвертого туру кваліфікації на Євро 2020 збірна України у Львові прийматиме збірну Люксембургу. Підопічні Андрія Шевченка вдруге у кваліфікації зустрінуться з Люксембургом.

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Україна після трьох матчів очолює групу В, набравши 7 очок. У Люксембургу наразі 4 очка і другий рядок.

Анонс, коли і де дивитися Україна – Люксембург

Дата: 10.06.2019

10.06.2019 Коли: 21:45

21:45 Місце проведення : стадіон "Арена Львів"

: стадіон "Арена Львів" Головний арбітр: Петер Кралович (Словакія)

Петер Кралович (Словакія) На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1

Україна, Футбол 1 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 1,14 – 18,50 – 9,50

Україна провела 4 матчі проти Люксембурга, всі виграла, пропустивши один гол. Єдину зустріч суперників на території "синьо-жовтих" прийняла Арена Львів. У 2015 господарі розбили "левів" з рахунком 3:0 – забивали Кравець, Гармаш і Коноплянка.

У матч 10 червня збірній не зможуть допомогти Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес, Денис Бойко, Віталій Буяльський, Богдан Бутко та Артем Бесєдін.

Орієнтовні склади команд

Україна: П'ятов – Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Малиновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Люксембург: Моріс – Янс, Шано, Жерсон, Мальгет – Мартінс, Баррейро – В.Тілль, О.Тілль, Родрігес – Турпель.

Вболіваємо за наших!

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