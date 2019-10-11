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УКРАЇНА – ЛИТВА: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
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Збірна України з футболу проведе зустріч відбіркового турніру до Євро 2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!
У п'ятницю, 11 жовтня, у Харкові відбудеться матч відбору на Євро 2020, де збірна України зіграє проти збірної Литви. Зазначимо, що підопічні Андрія Шевченка орієнтуються виключно на перемогу.
До теми: Шевченко поставив футболістам збірної головну мету на Євро 2020
АНОНС МАТЧУ УКРАЇНА – ЛИТВА
- Дата: 11.10.2019
- Коли: 21:45
- Місце проведення: ОСК Металіст, Харків
- Головний арбітр: Харальд Лехнер (Австрія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,06 – 11,00 – 31,00
Збірні України і Литви зустрічалися між собою 9 разів: 6 раз перемагали "синьо-жовті", 2 рази Литва, 1 нічия. Голи – 18:8. Нагадаємо, що за останні п'ять матчів збірна України жодного разу не зазнала поразки.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА VS ЛИТВА
Наразі Україна впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці групи В з 13 очками в активі, випереджаючи найближчого суперника, збірну Португалії, на п'ять пунктів, яка має матч в запасі. У Сербії, яка йде третьою, сім балів.
"Можу сказати, що перед матчем з Литвою у команди є впевненість. Дуже важливо здобути перемогу. З усією повагою до Литви, ми граємо вдома, і перед нами стоїть велика мета, нам потрібна ця перемога. Гравці налаштовуються показати хороший футбол і здобути результат", – зазначив Андрій Шевченко.
Стартові склади команд на матч 11 жовтня
- Україна: П'ятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Марлос, Зінченко – Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук
- Литва: Шеткас – Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас – Шимкус – Голубіцкас, Матулевічюс, Жулпа, Вербіцкас – Лаукжеміс
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