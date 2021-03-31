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УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
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У матчі 31 березня українська та казахська збірні зустрілися у матчі відбору до Чемпіонату Світу 2022. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Збірна України приймає збірну Казахстану на відбірковому матчі до ЧС-2022. Поєдинок 3-го туру покаже, чи вдасться нашим хлопцям вибороти 3 очки, перемігши казахів. Тож гайда дивитися на Радіо МАКСИМУМ онлайн-трансляцію матчу 31 березня!
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Анонс відбіркового матчу до ЧС-2020 УКРАЇНА – КАЗАХСТАН
- Дата: 31.03.2021
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон: НСК "Олімпійський", Київ
- Головний арбітр: Матей Юг (Словенія)
- На якому каналі трансляція: канал "Україна", "Футбол 1"
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,15 – 7,18 – 27,5
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – КАЗАХСТАН ТУТ
Якщо ви уважно слідкуєте за відбором до ЧС-2022, то зауважили, що Україна у двох попередніх поєдинках зіграла з рахунками 1: 1. Нічия у матчі з французами відчувалася, наче справжня перемога, чого не скажеш про поєдинок з фінами. Тож у третьому турі нашим хлопцям випала казкова можливість перемогти суперника, отримавши свої 3 очки. Про інший перебіг подій ми узагалі думати не хочемо.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН УКРАЇНА – КАЗАХСТАН
На жаль, у цьому матчі ми не побачимо Євгена Коноплянку на полі. Вінгер української збірної напередодні травмувався під час тренування. Потрібно також об'єктивно оцінювати можливості нашої збірної. Хлопці добряче стомилися за попередні 2 матчі, тож легкий, на перший погляд, Казахстан може виявитися міцнішим горішком. Тож їм однозначно потрібна ваша підтримка.
Орієнтовні склади команд:
- Україна: Бущан – Забарний – Кривцов – Матвієнко – Караваєв – Сидорчук – Шапаренко – Зінченко – Соболь – Маліновський – Мораєс
- Казахстан: Мокін – Єрланов – Малий – Аліп – Бистров – Абікен – Тагиберген – Вороговський – Валіуллін – Васільєв – Аїмбетов
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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