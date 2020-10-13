УКРАЇНА ▶ ІСПАНІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

Матч Україна – Іспанія стартує на стадіоні НСК Олімпійський. До вашої уваги онлайн трансляція матчу 13 жовтня: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Ще одна зустріч попереду у збірної України зі збірною Іспанії. Від першого поєдинку залишилися не найприємніші спогади у футболістів нашої збірної. У виїзному поєдинку іспанці здобули перемогу з рахунком 4:0.

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Анонс матчу УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Дата : 13.10.2020

: 13.10.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ

стадіон НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Павел Жиль (Польща)

: Павел Жиль (Польща) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога України – 9,8, нічия – 5,55, перемога Іспанії – 1,39.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – ІСПАНІЯ ТУТ

Напередодні матчу Андрій Шевченко, головний тренер української збірної, розповів, що думає про збірну-суперника.

"Втрата напередодні матчу з Іспанією такого гравця, як Малиновський, дуже відчутна для нас, але така ситуація. Буду готувати команду з тими гравцями, які є в розпорядженні. Реакція вже була дуже гарною проти Німеччини, хлопці вийшли із зовсім іншим настроєм. Ми не маємо ніякої переваги проти таких команд, як Німеччина чи Іспанія, адже все ще відстаємо. Потрібно включати максимальні зусилля, а може і більше, будувати гру певним чином", – зазначив Андрій Шевченко.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Статистика очних зустрічей гнітюча: 1 нічия і 5 поразок. У першій зустрічі у 2003 році Україна з Іспанією зіграла 2:2, далі йдуть тільки поразки. Більш того, Україна в останніх чотирьох зустрічах не може забити хоча б гол. Останній раз українці вражали іспанські ворота в тому ж 2003. Андрій Шевченко тоді забив у виїзному матчі, а Україна програла 1:2.

Орієнтовні склади команд:

Україна: Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Коваленко, Циганков, Марлос, Яремчук.

Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Коваленко, Циганков, Марлос, Яремчук. Іспанія: де Хеа, Рамос, Навас, Гайя, П.Торрес, Бускетс, Ольмо, Меріно, Оярсабаль, Фаті, Ф.Торрес.

Гортайте галерею підготовки наших хлопців до матчу:

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