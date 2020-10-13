Кріштіану Роналду захворів на коронавірус: що відомо про його стан

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус. Розповідаємо, що відомо про стан футболіста.

У пресслужбі Португальської футбольної федерації повідомили, що 35-річний футболіст Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус.

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Наразі форвард збірної Португалії перебуває на самоізоляції. Також відомо, що хвороба у нього проходить безсимптомно.

Також повідомляється, що через це Роналду пропустить матч проти Швеції у рамках четвертого туру Ліги націй. Він має відбутися 14 жовтня о 21:45.



Роналду не зіграє проти Швеції 14 жовтня / Фото gettyimages

Крім того, після повідомлення про інфікування Роналду інші гравці збірної пройшли додаткове тестування. Їхні результати – негативні, тож вони продовжують готуватися до матчу зі шведами.

Додамо, що через COVID-19 Роналду має всі шанси пропустити матч першого туру Ліги чемпіонів між Ювентусом і київським Динамо. Останній запланований на 20 жовтня.

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