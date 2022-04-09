Україна ідентифікуватиме російських нелюдів за допомогою новітніх технологій

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував про нову гілку використання новітніх технологій. Їх візьмуть на озброєння для ідентифікування російських загарбників, які чинили воєнні злочини.

Про це він розповів у своєму телеграмі. Так, за допомогою технологій ідентифікуватимуть тих, хто чинив воєнні злочини на Київщині. Мовиться про тих, хто бодай раз потрапив на камеру.

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Штучний інтелект виявлятиме воєнних злочинців

Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де й з ким вони служать і живуть, – зазначив він.

Михайло Федоров додав, що технології нині дають змогу знайти кожного. Для цього потрібно бодай раз потрапити в об'єктив камер. А любов окупантів до публікації фото та відео як з війни, так і цивільного життя дозволяють їх швиденько вичислити.

Міністр цифрової трансформації додав, що камери, які встановлені у житлових будинках, які грабували орки, дозволять їх вичислити.

В Україні прикладуть максимум зусиль для того, щоб покарати кожного злочинця. Усі вони відповідатимуть за те, що робили в нашій країні!

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