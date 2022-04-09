"Готуємося до вирішального бою на Сході", – Зеленський

У суботу, 9 квітня, Володимир Зеленський вийшов на черговий брифінг. Під час нього президент України зазначив, що Україна готова до перемовин з Росією. Водночас наша держава готується до важливого бою на Сході.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди висловлювала готовність до перемовин. Наша держава шукатиме будь-які шляхи, щоб закінчити кровопролитну війну. Але вона також готова до агресивнішого наступу, передає Радіо MAXIMUM.

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"Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже, вирішального, бою на Сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати і я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо", – зазначив президент.

Він додав, що на сході та півдні України накопичуються російські війська, техніка. Усе це робиться для того, щоб окупувати ще більше території України. Не менш складною залишається ситуація в блокадному Маріуполі. Місто оточене 10 тисячами російських військових.

Президент зазначив, що Маріуполь боронять одні з найміцніших українських військових. І це буде справжнє випробування як для них, так і для цілої країни.

Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч значить там будуть і не підуть на Схід тощо, – сказав президент.

Він також додав, що ситуація залежатиме і від допомоги іноземних країн. І від того, наскільки далеко ладний зайти Володимир Путін. А найголовніше у цьому всьому – готовність ЗСУ.

"Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і шукати ті чи інші шляхи дипломатичні, щоб зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Росія змінила свою стратегію. Вона зазнала поразки на Київщині. Тож вирішила тепер сконцентрувати всі свої сили на східному напрямку. Її нова задача – захопити територію Донецької та Луганської області.

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