Названий найкращий футболіст світу в 2019 році: це не Мессі чи Роналду

Британське видання Goal оприлюднило власний рейтинг найкращих футболістів за підсумками 2019 року. Ви здивуєтесь, але лідером списку став не Роналду і не Мессі!

У рейтинг Goal потрапили 25 гравців з різних клубів. За рішенням експертів та журналістів, перше місце за підсумками 2019-го року заслужив захисник "Ліверпуля" – Вірджил ван Дейк.

Це цікаво: Динамо поплатиться за расизм на матчі з Шахтарем

Натомість найкращі футболісти останніх років Ліонель Мессі ("Барселона") та Кріштіану Роналду ("Ювентус") посіли другу та четверту позиції відповідно.

25 найкращих футболістів за версією Goal

1. Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

2. Ліонель Мессі ("Барселона")

3. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

4. Кріштіану Роналду ("Ювентус")

5. Садіо Мане ("Ліверпуль")

6. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті")

7. Аліссон ("Ліверпуль")

8. Френкі Де Йонг ("Барселона")

9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

10. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Мбаппе

11. Еден Азар ("Реал")

12. Маттіас Де Лігт ("Ювентус")

13. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті")

14. Сон Хин Мін ("Тоттенхем")

15. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")

16. Роберт Левандовські ("Баварія")

Левандовські

17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль")

18. Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд)

19. Антуан Грізманн ("Барселона")

20. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал")

21. Харрі Кейн ("Тоттенхем")

22. Душан Тадіч ("Аякс")

23. Енді Робертсон ("Ліверпуль")

24. Марко Ройс ("Боруссія" Дортмунд)

25. Луїс Суарес ("Барселона")

Мессі і Суарес

Читайте також: Захисник Ман Сіті став на ворота і відбив удар Маліновського: відео сейву