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Названий найкращий футболіст світу в 2019 році: це не Мессі чи Роналду

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Van Dijk - фото 1
Van Dijk / gettyimages

Британське видання Goal оприлюднило власний рейтинг найкращих футболістів за підсумками 2019 року. Ви здивуєтесь, але лідером списку став не Роналду і не Мессі!

У рейтинг Goal потрапили 25 гравців з різних клубів. За рішенням експертів та журналістів, перше місце за підсумками 2019-го року заслужив захисник "Ліверпуля" – Вірджил ван Дейк.

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Натомість найкращі футболісти останніх років Ліонель Мессі ("Барселона") та Кріштіану Роналду ("Ювентус") посіли другу та четверту позиції відповідно.

25 найкращих футболістів за версією Goal

1. Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

2. Ліонель Мессі ("Барселона")

3. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

4. Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Названий найкращий футболіст світу в 2019 році: це не Мессі чи Роналду - фото 367804

5. Садіо Мане ("Ліверпуль")

6. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті")

7. Аліссон ("Ліверпуль")

8. Френкі Де Йонг ("Барселона")

9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

10. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Мбаппе - фото 367807
Мбаппе

11. Еден Азар ("Реал")

12. Маттіас Де Лігт ("Ювентус")

13. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті")

14. Сон Хин Мін ("Тоттенхем")

15. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")

16. Роберт Левандовські ("Баварія")

Левандовські - фото 367802
Левандовські

17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль")

18. Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд)

19. Антуан Грізманн ("Барселона")

20. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал")

21. Харрі Кейн ("Тоттенхем")

22. Душан Тадіч ("Аякс")

23. Енді Робертсон ("Ліверпуль")

24. Марко Ройс ("Боруссія" Дортмунд)

25. Луїс Суарес ("Барселона")

Мессі і Суарес - фото 367808
Мессі і Суарес

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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