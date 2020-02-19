Україна домовилася про безвіз з ще однією країною

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Про це в середу, 19 лютого, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що громадяни України та Гренади зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів. Посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко уповноважена підписати зазначену Угоду.

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Гренада – острівна держава на південному сході Карибського моря, займає острів Гренада і південну частину островів Гренадіни в групі Малих Антильських островів.

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