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Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році

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Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році - фото 1

Wine Enthusiast представив щорічний перелік найкращих винних регіонів світу, які варто відвідати у 2020 році. Авторитетний рейтинг назвав 7 найкращих напрямків світу, куди варто поїхати в пошуках найсмачнішого вина у цьому році.

До списку увійшло сім регіонів світу, які рясніють виноробними господарствами і пропонують будь-які види розваг – це і екскурсії підземними крейдяними печерами з винними погребами регіону Шампань, і сафарі-дегустації в національному парку Крюгера, майстер-класи по виноробному мистецтву в долині Напа та інші.

І ще: У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше

Над рейтингом 2020 року працювало 20 винних експертів. "Його мета – запропонувати читачам нові ідеї для подорожей. Поціновувачам вина він допоможе відкрити для себе як нові виноробні регіони, так і випити улюблене вино в місці його "народження"", – розповіла головний редактор рейтингу Сьюзан Костржева.

#1 Мендоса, Аргентина
Коли їхати: листопад – травень
Рекомендація: подорож верхи по виноградниках, з дегустацією вина та страв з райдужної форелі.

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#2 Маргарет Рівер, Австралія
Коли їхати: вересень – лютий
Рекомендація: восьмигодинний тур Cape To Vine на виноробні Vasse Felix.

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#3 Національний парк Крюгера, ПАР
Коли їхати: круглий рік
Рекомендація: південноафриканські винні господарства пропонують незвичайний відпочинок – поєднання сафарі з дегустаціями в найстарішому національному парку ПАР.

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#4 Шампань, Франція
Коли їхати: круглий рік
Рекомендація: екскурсія на найстаріший у світі виноробний дім Ruinart, заснований у 1729 році.

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#5 Долина Напа, Каліфорнія
Коли їхати: круглий рік
Рекомендація: майстер-клас зі змішування вина на виноробному господарстві Joseph Phelps Vineyards.

Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році - фото 386843

#6 Долина річки Деуро, Португалія
Коли їхати: круглий рік
Рекомендація: екскурсія з сомельє Six Senses Douro, в яку входить відвідування археологічних розкопок стародавнього римського міста і наскельний живопис в долині річки Деуро.

Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році - фото 386848

#7 П'ємонт, Італія
Коли їхати: восени, бажано в жовтні
Рекомендація: винний тур з сомельє Сільвією Апрато Barolo&Bareso з дегустацією трюфелів.

Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році - фото 386847

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Джерело: winemag
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