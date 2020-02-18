Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році

Wine Enthusiast представив щорічний перелік найкращих винних регіонів світу, які варто відвідати у 2020 році. Авторитетний рейтинг назвав 7 найкращих напрямків світу, куди варто поїхати в пошуках найсмачнішого вина у цьому році.

До списку увійшло сім регіонів світу, які рясніють виноробними господарствами і пропонують будь-які види розваг – це і екскурсії підземними крейдяними печерами з винними погребами регіону Шампань, і сафарі-дегустації в національному парку Крюгера, майстер-класи по виноробному мистецтву в долині Напа та інші.

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Над рейтингом 2020 року працювало 20 винних експертів. "Його мета – запропонувати читачам нові ідеї для подорожей. Поціновувачам вина він допоможе відкрити для себе як нові виноробні регіони, так і випити улюблене вино в місці його "народження"", – розповіла головний редактор рейтингу Сьюзан Костржева.

#1 Мендоса, Аргентина

Коли їхати: листопад – травень

Рекомендація: подорож верхи по виноградниках, з дегустацією вина та страв з райдужної форелі.

#2 Маргарет Рівер, Австралія

Коли їхати: вересень – лютий

Рекомендація: восьмигодинний тур Cape To Vine на виноробні Vasse Felix.

#3 Національний парк Крюгера, ПАР

Коли їхати: круглий рік

Рекомендація: південноафриканські винні господарства пропонують незвичайний відпочинок – поєднання сафарі з дегустаціями в найстарішому національному парку ПАР.

#4 Шампань, Франція

Коли їхати: круглий рік

Рекомендація: екскурсія на найстаріший у світі виноробний дім Ruinart, заснований у 1729 році.

#5 Долина Напа, Каліфорнія

Коли їхати: круглий рік

Рекомендація: майстер-клас зі змішування вина на виноробному господарстві Joseph Phelps Vineyards.

#6 Долина річки Деуро, Португалія

Коли їхати: круглий рік

Рекомендація: екскурсія з сомельє Six Senses Douro, в яку входить відвідування археологічних розкопок стародавнього римського міста і наскельний живопис в долині річки Деуро.

#7 П'ємонт, Італія

Коли їхати: восени, бажано в жовтні

Рекомендація: винний тур з сомельє Сільвією Апрато Barolo&Bareso з дегустацією трюфелів.

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