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Названі найкращі країни для бюджетного відпочинку

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Відпочинок на Балі - фото 1
Відпочинок на Балі / atorus

Збираючи валізи, ми завжди думаємо про майбутні витрати у відпустці. Пропонуємо вам звернути увагу на країни, де вас чекає незабутній відпочинок без особливих витрат.

Румунія

  • Проживання: від € 6 (хостел) / від € 11 (стандарт)
  • Харчування: від € 3
  • Транспорт: від € 0,34

У Румунії казка і реальність тісно переплелися. Коли ви прилетите сюди, купивши недорогий квиток, або приїдете на автобусі з Києва, вас здивують пейзажі, колоритна архітектура і доступні ціни.

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Казкова Румунія

Лаос

  • Проживання: від € 4 (хостел) / від € 9 (стандарт)
  • Харчування: від € 2
  • Транспорт: від € 2

Смарагдова "країна мільйонів слонів" славиться екзотикою. Це хороший варіант для всіх, хто мріяв про недорогий екотур джунглями Боке, плато Болавен, мальовничим річкам і горам з водопадами.

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Джунглі Лаосу

Португалія

  • Проживання: від € 8 (хостел) / від € 16 (стандарт)
  • Харчування: від € 2
  • Транспорт: від € 1,85 (автобус)

У приголомшливій Португалії все можливо: прогулянки прекрасними пляжами, їзда верхи на острові Мадейра, дегустація вин в Алту-Дору, яскраві кадри в палаці Піна, знайомство з китами на Азорських островах.

Чарівна Португалія - фото 326853
Чарівна Португалія

Болгарія

  • Проживання: від € 7 (хостел) / від € 15 (стандарт)
  • Харчування: від € 1,5
  • Транспорт: від € 0,51

Гостинна Болгарія чекає вас на морських курортах Золоті Піски, Несебр, Созополь, Рів'єра, Сонячний берег. Вас надихнуть 7 Рильських озер, скелі Белоградчик, Долина троянд.

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Гостинна Болгарія

Перу

  • Проживання: від € 5 (хостел) / від € 11 (стандарт)
  • Харчування: від € 2
  • Транспорт: від € 0,4

Найяскравіша асоціація з Перу -це Мачу-Пікчу. Місто інків прекрасне, але вас чекають також і легендарне озеро Тітікака, гігантський водоспад Ґокта в Чачапояс, місто "вічної весни" Арекіпа, джунглі Амазонки і чудовий оазис Вакачіна.

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Відпочинок у Перу

Балі

  • Проживання: від € 3 (хостел) / від € 8 (стандарт)
  • Харчування: від € 1
  • Транспорт: від € 0,36

Балі – місце чудес. Яскраві враження вам гарантовані в Парку метеликів, водному палаці Тирта Гангу, поблизу гори Батукару, в храмі Тирта Емпул, біля водоспадів Секумпул, на рисових терасах Джатілуві і чудових пляжах.

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Чудове місце Балі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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