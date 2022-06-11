Україна – Вірменія: коли та де дивитись матч Ліги націй

Збірна України зустрінеться з командою Вірменії у рамках нового розіграшу Ліги націй. Коли розпочнеться матч та де його дивитись – читайте далі.

Збірна України проведе вже другий матч нового розіграшу Ліги націй 11 червня. На полі українці зустрінуться з Вірменією у польському місті Лодзь. Матч заплановано на 16:00 за київським часом, пише Радіо MAXIMUM.

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Де дивитись матч Україна – Вірменія:

На телеканалі "Індиго ТВ"

На "Футбол 1" та платформі OLL.TV

Прогнози букмекерів на матч Україна – Вірменія:

На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.27, на перемогу Вірменії – 12.50, а на нічию – 6.00. Відзначимо, що попереду на українських футболістів чекає гра-відповідь з Ірландією, а тоді виїзні матчі з Вірменією та Шотландією.

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