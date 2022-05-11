Україна – у ТОП 20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних

Україна на рівні з Австралією та Фінляндією

У мережі з'явилися результати дослідження Global Data Barometer. Воно оцінює стан розвитку сфери даних для розв'язання нагальних суспільних проблем. Спостерігаються дані у 109 країнах світу.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна потрапила до ТОП 20. Нашій державі вдалося отримати 55 балів.

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Зауважимо, що понад 60 балів отримали 7 країн. Серед них – США, Нова Зеландія, Велика Британія, Південна Корея, Франція, Канада, а також Естонія.

Що стосується рамок між 50 і 60 балів, то їх набрали 13 країн, в тому числі Україна. Решта ж держав набрали менш як 50 балів. Зауважимо, що наша держава має стільки ж балів, що й Австралія та Фінляндія.

Цікаво, що дослідження проводили з травня 2019 по травень 2021 року. Для цього залучили понад 100 експертів з усього світу.

Під час складання рейтингу оцінювали різні показники та напрями у сфері розвитку екосистеми даних. Мовиться про управління даними, спроможність, доступність, використання, а також вплив даних для суспільного добробуту.

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