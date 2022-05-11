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Хакери з Anonymous буквально знищили RuTube, російський аналог YouTube
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Війна з Росією ведеться відразу на декількох фронтах. Один із них – кіберфронт. І саме завдяки хакерам з Anonymous вдалося безповоротно знищити RuTube, який є російським аналогом YouTube.
Зауважимо, що атаку по RuTube здійснили 9 травня. Як зазначає The Village, тоді повідомили про те, що над відновленням сервісу працюють.
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Упродовж дня на каналі компанії висіло повідомлення, яке вказувало на проведення робіт з відновлення. А вже о 20:04 стало відомо, що це була найбільша кібератака компанії за всю історію її існування.
Керівники російського сервісу бідкаються, що сама атака була надзвичайно дорогою. Ба більше, її спланували заздалегідь. І зробили це для того, щоб "перешкодити RuTube показати парад перемоги та святковий салют". Хай там як, ресурс не працює і досі!
Виданню The Village джерело, яке наближене до команди сервісу, розповіло, що атаку розпочали близько 5 ранку. Хакери тоді видалили код сайту. Тож відеосервіс уже неможливо відновити.
Згодом представники Anonymous зауважили, що RuTube з високою імовірністю "зник назавжди". І, ясна річ, за атаку на сервіс вони взяли відповідальність на себе.
Вони додали, що майже 75% баз даних, а також інфраструктури сервісу зазнали пошкоджень. Також "серйозно постраждали" 90% резервної копії.
Водночас у RuTube заперечують, що вихідний код видалений хакерами та не підлягає відновленню. Але додали, що "відновлення займе значно більше часу, ніж спочатку передбачали інженери".
Скажімо, на RuTube сталася бавовна. Ви ж розумієте, про що ми. І хай там що намагаються розповісти представники сервісу, вони ще нескоро зможуть відновити його роботу. Це тішить, адже від початку війни туди переїхали безліч пропагандистських каналів.
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