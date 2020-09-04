Україна – Швейцарія: відео голів та огляд матчу Ліги націй

Україна провела свій перший матч у 2020 році – національна команда на Арені Львів обіграла збірну Швейцарії з рахунком 2:1 в рамках першого туру Ліги націй. Читайте огляд поєдинку та дивіться відео голів.

Так, українська команда на домашній арені активніше почала зустріч – після удару в штангу Маліновського Ярмоленко упустив шанс на добиванні, проте на 15-й хвилині виправився ефектним ударом п'ятою. Ну а під кінець першого тайму провалилася опорна зона українців і Сеферович зрівняв рахунок ідеальним ударом в кут.

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У другому таймі активнішими стали швейцарці, проте в середині тайму збірна України провела непогану атаку, яку переможним ударом завершив Зінченко.

Відео голу Ярмоленко, 14 хвилина:

Відео голу Сеферовича, 41 хвилина:

Відео голу Зінченка, 68 хвилина:

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