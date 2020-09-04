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Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної

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Богдан Михайличенко дебютував у матчі проти Швейцарії - фото 1
Богдан Михайличенко дебютував у матчі проти Швейцарії / gettyimages

У стартовому поєдинку Ліги націй збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 2:1. Найкориснішим гравцем матчу став дебютант збірної Богдан Михайличенко. Дізнайтесь, скільки балів набрав захисник!

За даними InStat Index, рейтинг ефективності дій 23-річного Богдана Михайличенка становив 339 балів. У матчі проти Швейцарії гравець бельгійського Андерлехта відзначився гольовим пасом.

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За 90 хвилин захисник виконав 86 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком 15%, виграв дев'ять єдиноборств з 13-ти, зробив три вдалі обведення, чотири рази вступив у відбір, зробив сім перехоплень і вісім підбирань.

Передусім хочу подякувати тренерському штабу, який довірив мені місце в стартовому складі. Здобули перемогу – це найважливіше. Я віддав результативну передачу, але весь гол зробив Зінченко. Це був мій дебют. Гра показала, що ще багато над чим треба працювати, – поділився враженнями після матчу Михайличенко.

У трійку найкращих футболістів поєдинку також увійшли Андрій Ярмоленко (329 балів) та Олександр Зінченко (328 балів), які відзначились голами. Завдяки перемозі над швейцарцями "синьо-жовті" посіли перше місце в групі D. Наступний матч збірна України зіграє проти Іспанії.

Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної - фото 423695

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Джерело: zbirna.com
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