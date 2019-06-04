Гусєв може стати новим тренером Динамо: інтригуючі подробиці

Екс-футболіст Динамо Олег Гусєв не виключив, що незабаром може обійняти посаду головного тренера "біло-синіх".

Про це футболіст, який відіграв 15 років за Динамо, заявив в ефірі шоу "Вацко Light".

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Гусєву поставили запитання: чи бачить він себе головним тренером Динамо? Колишній футболіст відповів: "Можливо. Треба все робити поступово, зараз я хочу набратися досвіду, а далі буде видно". Наголошується, що кар'єра Гусєва схожа на кар'єру Реброва. Олег Анатолійович став асистентом наставника дубля. Якщо Ребров свого часу асистував Володимиру Мунтяну, то Гусєв нині допомагає в молодіжці Юрію Морозу. Згодом Ребров зайняв пост головного тренера в першій команді Динамо, з яким двічі поспіль вигравав "золото" чемпіонату України.

Динамо

Вболівальники не пройшли повз такої новини: "Хацкевич – динамівське серце, Ребров – динамівське серце... Чому ніхто не говорить, що Ребров з динамівським серцем два рази виграв чемпіонат? Про динамівське серце згадують тільки тоді, коли якісь невдачі в команді. Де гарантія, що іноземний фахівець дасть результат?"

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