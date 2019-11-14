Україна – Естонія: відео голів та огляд матчу 14 листопада 2019

Збірні України та Естонії провели товариський поєдинок. Вперше в історії наша національна команда зіграла в Запоріжжі. Дізнайтесь, чи стала фартовою Славутич-Арена – дивіться відео голів та огляд поєдинку!

Спершу матч України проти Естонії розглядався як репетиція перед заключним поєдинком відбору на Євро 2020, у якому наша збірна зустрінеться з Сербією. Однак підопічні Андрія Шевченка достроково забезпечили собі вихід у наступний раунд Чемпіонату Європи з футболу, тож товариська гра 14 листопада стала шансом проявити себе для молоді.

Це цікаво: Онлайн трансляція поєдинку УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ

Господарі поля розпочали матч із пресингу. Україна домінувала на полі та вже на перших хвилинах створила кілька небезпечних моментів, які, утім, не вдалось реалізувати. Втілити перевагу наша збірна змогла на 92-й хвилині! Безус пробив гол зі штрафного, звідки м'яч потрапив до Зенева і зрикошетив прямо у ворота!

Відео голу Безус на матчі Україна - Естонія:

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