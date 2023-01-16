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УкрАвтопром назвав лідерів українського ринку гібридних авто

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УкрАвтопром назвав лідерів українського ринку гібридних авто - фото 1

Експерти визначили автомобілі, які найбільше обирали в Україні серед сегмента гібридних машин. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що протягом 2022 року автопарк українців поповнився на 11,1 тис. гібридних легкових машин. Що на 40% менше, ніж попереднього року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Прикметно, що більшість з загальної кількості становлять вживані авто – 6,1 тис. А ось нових автівок було 5 тис. машин. Щодо частки гібридів на ринку нових легкових авто, то вона становить 13%. А ось у реєстраціях імпортованих авто з пробігом була лише 1,6%.

  • Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів став компактний кросовер TOYOTA RAV4 Hybrid – 1132 шт.
  • На другому місці – MERCEDES-BENZ GLE (426 шт.)
  • Третє місце – TOYOTA Highlander Hybrid (393 шт.)
УкрАвтопром назвав лідерів українського ринку гібридних авто - фото 518447
  • В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius – 750 шт.
  • Друге місце – FORD Fusion US (641 шт.)
  • На третьому місці – FORD C-Max Hybrid (416 шт.)

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