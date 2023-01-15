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Ось наскільки зріс український ринок електромобілів за 2022 рік

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Ось наскільки зріс український ринок електромобілів за 2022 рік - фото 1

Український автопарк став більшим на майже 1,6 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 66% більше, ніж роком раніше. Частка нової техніки з цієї кількості – 21% (проти 17% у грудні 2021 року). Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Український автопарк електроавтомобілів за попередній рік збільшився у півтора раза. Про це повідомили в УкрАвтопром.

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Загалом протягом всього 2022 року українці придбали 13,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у півтора раза більше, у порівнянні з 2021 роком.

ТОП 5 авто на ринку легкових електромобілів України:

  1. NISSAN Leaf – 2349 шт
  2. VOLKSWAGEN ID.4 – 1407 шт
  3. TESLA Model 3 – 952 шт
  4. VOLKSWAGEN e-Golf – 862 шт
  5. RENAULT Zoe – 674 шт
Ось наскільки зріс український ринок електромобілів за 2022 рік - фото 518422

До теми: Назвали​ найпопулярніші кольори легкових авто у 2022 році

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