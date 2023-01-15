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У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж

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У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж - фото 1

Американські журналісти видали премію North American Car, Truck та Utility Vehicle of the Year за 2023 рік, тобто визначили найкращі авто серед легкових, пікапів та кросоверів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

УкрАвтопром повідомляє, що для участі в конкурсі автомобіль мав бути з модельного року 2023, тобто надійти у продаж не раніше вересня 2022 року.

І ще: Назвали​ найпопулярніші кольори легкових авто у 2022 році

  • Легковим автомобілем року стала Acura Integra.
У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж - фото 518413
  • Серед кросоверів визначили авто року – Kia EV6.
У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж - фото 518411
  • Пікапом 2023 року обрали електромобіль – Ford F-150 Lightning.
У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж - фото 518412

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