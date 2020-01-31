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General Motors анонсувала новий Hummer вперше за 10 років

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General Motors анонсувала новий Hummer вперше за 10 років - фото 1

General Motors анонсувала новий Hummer EV – електромобіль з двигуном потужністю у 1000 кінських сил. Він зможе розігнатися до 100 км/год за 3 секунди. Машину будуть виробляти на фабриці GM в Детройті і продавати під брендом GMC.

Поки General Motors не розкрила всіх подробиць про новий Hummer, повноцінний анонс проведуть 20 травня. Продажі планують почати в кінці 2021 року.

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Для його виробництва General Motors переобладнала завод в Детройті під складання електромобілів. На це витратять 2,2 мільярда доларів. Останній Hummer випустили у 2010 році. Він став серйозним провалом для компанії через глобальну кризу і зростання цін на паливо.

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Джерело: gmc
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