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Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту

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Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 1

Водіїв такою дрібницею, як прокол у шині, не здивувати. Однак, якщо пошкоджені одразу дві покришки, навіть найдосвідченіші керманичі на завжди можуть дати собі раду з проблемою. Розповідаємо кілька шляхів виходу зі скрутної ситуації, як допоможуть тобі зекономити на евакуаторі.

Насамперед зазначимо, що опишемо сьогодні на Радіо MAXIMUM, як врятувати шину з проколом у протекторній частині, боковий поріз до уваги не беремо. Адже таке пошкодження у польових умовах "залатати" дуже проблематично, а то й зовсім нереально.

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Зверни увагу! Якщо ти помітив, що колесо (або два) на твоїй машину спустило, то це не завжди прокол. Повітря пропускати можуть і погнуті диски, і несправний вентиль ніпеля.

3 способи, як справитися з проколами у колесі

Вода та повітря

Після того, як ти замінив одне пробите колесо на запасне або встановив "докатку", тепер можна "лікувати" й друге пробите колесо. Для цього його треба зняти і накачати, а потім полити водою, щоб зрозуміти, звідки виходить повітря. Так ти визначиш місце проколу.

Якщо побачиш, що в шині стирчить шуруп, не треба його витягувати. Навпаки, треба акуратно засунути його ще глибше. Звичайно ж, повітря з шини продовжить виходити, але повільно і це дозволить проїхати десяток кілометрів до шиномонтажу.

Якщо все ж таки в шині є отвір, його можна тимчасово заткнути шурупом. Шуруп можна відкрутити, скажімо, від обшивки багажника, підкрилок чи бампера.

Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 497780
Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 497779

Спеціальний комплект для ремонту

У дорогу бажано брати із собою ремкомплект для шин, що складається з кількох джгутів, клею та спеціальних інструментів, а саме – спірального шила-напилка та джгутотримача для встановлення сирої гуми (джгутів) Його продають у будь-якому автомагазині, а користуватися комплектом досить просто.

Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 497776
Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 497777

Балончик з герметиком

Для оперативного ремонту проколів знадобиться балончик із герметиком. Він здатний закрити місце витоку повітря при діаметрі проколу до 4,5 мм. Принцип його дії простий. Він вливається з балона у внутрішній об'єм шини прямо через золотник. Після впорскування закрути ніпель, а колесо прокрути на кілька обертів, щоб суміш рівномірно розтеклася по внутрішній поверхні. Склад, виходячи з повітрям через прокол, утворює своєрідну "пробку", яка і зупиняє витік повітря.

Що робити, якщо у дорозі проколи одразу два колеса, а запаска – одна: 3 варіанти ремонту - фото 497778

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