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Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято

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Українська пісня 2019 - фото 1
Українська пісня 2019

17 серпня на "Арені Львів" відбувся грандіозний концерт Ukrainian Song Project 2019, глядачами якого стали 20 тисяч шанувальників української музики. На сцені виступили як початківці, так і зіркові хедлайнери. Вперше в історії проєкту було обрано переможця.

Національний проєкт "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019" пройшов учетверте, і за цей час його вже охрестили "українським Євробаченням". Це, насамперед, стартовий майданчик для молодих талантів. Серед 300 конкурсних заявок журі обрало десятку найобдарованіших виконавців: ці щасливчики разом із відомими українськими зірками подарували слухачам справжнє музичне свято.

Це цікаво: Дебютні кліпи найвідоміших українських зірок

У Львові запалювали Тіна Кароль, "Без Обмежень", Арсен Мірзоян, MELOVIN, DILEMMA, ENEJ (Польща), Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil та інші зірки. Відвідувачі понад 5 годин насолоджувались живою музикою, яскравими перформенсами та крутими візуальними ефектами.

На Арені Львів зібралось близько 20 тисяч глядачів - фото 348656
На Арені Львів зібралось близько 20 тисяч глядачів

Ведучим вечора був харизматичний Олександр Педан.

Ведучий концерту - Олександр Педан - фото 348670
Ведучий концерту - Олександр Педан

У фіналі Ukrainian Song Project 2019 змагались ХАС, Юра Самовілов. Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Grohotsky, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O] і Шосте чуття.

Фіналісти Української пісні заспівали хіт Скрябіна у день його народження - фото 348657
Фіналісти Української пісні заспівали хіт Скрябіна у день його народження

Головний приз Ukrainian Song Project 2019 серед 10 фіналістів виборов Grohotsky (Ігор Грохоцький) з піснею "Будь зі мною". Саме його найвище оцінило експертне журі – Руслан Квінта, Михайло Ясинський, Тарас Курчик, Роман Муха, Ігор Панасов, Геннадій Вітер, Євген Фешак, Олександр Порядченко. Судді звертали увагу на сольний виступ, підготовлену пісню та загальний розвиток артиста за рік.

Ігор Грохоцький - переможець Української пісні - фото 348672
Ігор Грохоцький - переможець Української пісні

Організатори та партнери проєкту подарували Ігорю Грохоцькому ротацію на радіо, запис нової пісні на студії, підготовку сольного концерту у Львові та Києві. Головною відзнакою стала співпраця з Ukrainian Song Project протягом року та розкрутка артиста в медіапросторі.

Грохоцький виконав пісню Будь зі мною - фото 348673
Грохоцький виконав пісню Будь зі мною

Приз глядацьких симпатій отримав KHAYAT, який виконав на сцені трек "От і вся лбв".

KHAYAT переможець глядацького голосування - фото 348667
KHAYAT переможець глядацького голосування

"Я дуже пишаюся тим, як сучасно, сміливо та професійно сьогодні звучить українська пісня. Наші учасники з року в рік ростуть, вдосконалюються та охоче пробують власні сили в різних музичних стилях. Я впевнений, в майбутньому ми станемо брендом, з яким будуть асоціювати українську культуру", – поділився засновник та генеральний продюсер Ukrainian Song Project Тарас Курчик.

Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято - фото 348666

Організатори вже розкрили дату п'ятого проєкту "Українська пісня / Ukrainian Song Project" – ювілейне шоу відбудеться 15 серпня 2020 року на "Арені Львів".

Побачити ж цьогорічний концерт можна буде у День незалежності України, 24 серпня, на телеканалі "Україна" о 22:30 – не пропустіть можливість почути улюблених артистів та познайомитися з поколінням достойних вашої уваги музикантів!

Фото з виступів зіркових хедлайнерів Ukrainian Song Project 2019:

Тіна Кароль - фото 348659
Тіна Кароль
Меловін - фото 348654
Меловін
Jerry Heil - фото 348681
Jerry Heil
Без Обмежень - фото 348653
Без Обмежень
Альоша - фото 348671
Альоша
Арсен Мірзоян - фото 348668
Арсен Мірзоян
TAYANNA - фото 348661
TAYANNA
DILEMMA - фото 348660
DILEMMA
Тарабарова - фото 348680
Тарабарова
Тамерлан і Альона - фото 348678
Тамерлан і Альона
М'ята - фото 348679
М'ята
Кіра Мазур - фото 348677
Кіра Мазур
Польський рок-гурт Enej - фото 348686
Польський рок-гурт Enej
Балаклава блюз - фото 348685
Канадський музичний проєкт Балаклава блюз

Виконавчий директор проєкту, засновник "Контрамарка" Олександр Порядченко зауважив, що однією з місій "Української пісні" є вихід на міжнародний рівень і залучення іноземної аудиторії. Відзначимо, що Ukrainian Song Project традиційно відбувається за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації та Ігоря Васюника.

Фіналісти Української пісні 2019 - фото 348687
Фіналісти Української пісні 2019

Фото: Руслан Литвин, Євген Кравс

Читайте також: Біографія переможця Ukrainian Song Project 2019 – Grohotsky

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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