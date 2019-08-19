Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято

17 серпня на "Арені Львів" відбувся грандіозний концерт Ukrainian Song Project 2019, глядачами якого стали 20 тисяч шанувальників української музики. На сцені виступили як початківці, так і зіркові хедлайнери. Вперше в історії проєкту було обрано переможця.

Національний проєкт "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019" пройшов учетверте, і за цей час його вже охрестили "українським Євробаченням". Це, насамперед, стартовий майданчик для молодих талантів. Серед 300 конкурсних заявок журі обрало десятку найобдарованіших виконавців: ці щасливчики разом із відомими українськими зірками подарували слухачам справжнє музичне свято.

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У Львові запалювали Тіна Кароль, "Без Обмежень", Арсен Мірзоян, MELOVIN, DILEMMA, ENEJ (Польща), Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil та інші зірки. Відвідувачі понад 5 годин насолоджувались живою музикою, яскравими перформенсами та крутими візуальними ефектами.

На Арені Львів зібралось близько 20 тисяч глядачів

Ведучим вечора був харизматичний Олександр Педан.

Ведучий концерту - Олександр Педан

У фіналі Ukrainian Song Project 2019 змагались ХАС, Юра Самовілов. Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Grohotsky, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O] і Шосте чуття.

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Головний приз Ukrainian Song Project 2019 серед 10 фіналістів виборов Grohotsky (Ігор Грохоцький) з піснею "Будь зі мною". Саме його найвище оцінило експертне журі – Руслан Квінта, Михайло Ясинський, Тарас Курчик, Роман Муха, Ігор Панасов, Геннадій Вітер, Євген Фешак, Олександр Порядченко. Судді звертали увагу на сольний виступ, підготовлену пісню та загальний розвиток артиста за рік.

Ігор Грохоцький - переможець Української пісні

Організатори та партнери проєкту подарували Ігорю Грохоцькому ротацію на радіо, запис нової пісні на студії, підготовку сольного концерту у Львові та Києві. Головною відзнакою стала співпраця з Ukrainian Song Project протягом року та розкрутка артиста в медіапросторі.

Грохоцький виконав пісню Будь зі мною

Приз глядацьких симпатій отримав KHAYAT, який виконав на сцені трек "От і вся лбв".

KHAYAT переможець глядацького голосування

"Я дуже пишаюся тим, як сучасно, сміливо та професійно сьогодні звучить українська пісня. Наші учасники з року в рік ростуть, вдосконалюються та охоче пробують власні сили в різних музичних стилях. Я впевнений, в майбутньому ми станемо брендом, з яким будуть асоціювати українську культуру", – поділився засновник та генеральний продюсер Ukrainian Song Project Тарас Курчик.

Організатори вже розкрили дату п'ятого проєкту "Українська пісня / Ukrainian Song Project" – ювілейне шоу відбудеться 15 серпня 2020 року на "Арені Львів".

Побачити ж цьогорічний концерт можна буде у День незалежності України, 24 серпня, на телеканалі "Україна" о 22:30 – не пропустіть можливість почути улюблених артистів та познайомитися з поколінням достойних вашої уваги музикантів!

Фото з виступів зіркових хедлайнерів Ukrainian Song Project 2019:

Тіна Кароль

Меловін

Jerry Heil

Без Обмежень

Альоша

Арсен Мірзоян

TAYANNA

DILEMMA

Тарабарова

Тамерлан і Альона

М'ята

Кіра Мазур

Польський рок-гурт Enej

Канадський музичний проєкт Балаклава блюз

Виконавчий директор проєкту, засновник "Контрамарка" Олександр Порядченко зауважив, що однією з місій "Української пісні" є вихід на міжнародний рівень і залучення іноземної аудиторії. Відзначимо, що Ukrainian Song Project традиційно відбувається за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації та Ігоря Васюника.

Фіналісти Української пісні 2019

Фото: Руслан Литвин, Євген Кравс

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