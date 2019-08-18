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Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
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17 серпня відгримів гала-концерт Ukrainian Song Project 2019. На "Арені Львів" виступили як фіналісти проєкту, так і зіркові хедлайнери. Переможцем цьогоріч став Ігор Грохоцький.
З-поміж 10 фіналістів експертне журі визначило переможця, котрий отримав ротацію на радіостанції "Люкс ФМ", запис нової пісні на студії, підготовку сольного концерту у Львові та Києві, а також співпрацю з Національним проектом "Українська пісня / Ukrainian Song Project" та розкрутку артиста в медіапросторі країни. Власне, ці призи отримав Ігор Грохоцький, котрий виступив на сцені з піснею "Будь зі мною".
Більше про переможця: Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
Ігор Грохоцький змагався за перемогу з такими виконавцями: ХАС, Юра Самовілов. Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O] і Шосте чуття.
Сам Ігор так прокоментував свою перемогу:
Весь стадіон підспівував в унісон. 20 тисяч. Це надзвичайні відчуття! Дякую усім за підтримку: рідним, музикантам, організаторам, членам журі, слухачам!
Зауважимо, що музичний проєкт Ukrainian Song Project проходив уже вчетверте, але цьогоріч експертне журі вперше визначало переможця.
Насолоджуйтесь піснею переможця цьогорічного Ukrainian Song Project Ігоря Грохоцького "Будь зі мною":
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