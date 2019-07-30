Ukrainian Song Project 2019: які хедлайнери запалять на Арені Львів 17 серпня

Львів готується до масштабного музичного шоу! Уже 17 серпня на стадіоні "Арена Львів" відбудеться концерт Ukrainian Song Project, у рамках якого на сцені виступлять як музиканти-початківці, так і вже відомі українські зірки.

Цьогоріч телевізійне дійство Ukrainian Song Project пройде вчетверте. "Україномовне Євробачення" має на мені популяризацію української музики: організатори шоу підтримують молодих виконавців, що змагаються за право виступити перед величезною аудиторією разом зі справжніми зірками шоу-бізу.

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У 2019 році оргкомітет традиційно провів конкурсний відбір, за результатами якого десятка артистів-початківців отримала можливість заспівати на "Арені Львів". Фіналістами проєкту стали: ХАС, Grohotsky, Юра Самовілов, Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O], Шосте чуття.

Ці молоді таланти вийдуть на одну сцену із хедлайнерами, а це:

Тіна Кароль

"Без обмежень"

DILEMMA

ENEJ (Польща)

Melovin

Арсен Мірзоян

Alyosha

Tarabarova

Jerry Heil

Ivan Navi та інші.

Ціни квитків на гала-концерт Ukrainian Song Project 2019 стартують від 350 гривень. Придбати їх можна за посиланням.

Організатори шоу зазначають, що "Україномовне Євробачення" планує незабаром стати впізнаваним брендом на світовій арені за форматом MTV та British Music Awards.

"Ми хочемо дарувати рідній країні радість та класні ініціативи – українська мелодика унікальна, про неї повинні знати всюди. Ukrainian Song Project, перш за все, – це свято музики, відкриттів та об'єднання. До речі, з наступного року наш проєкт стартує у міжнародному просторі – конкурсні відбори пройдуть у США, Канаді та Італії," – поділився генеральний продюсер проєкту Тарас Курчик.

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