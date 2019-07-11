KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень: несподіваний кліп у стилі Нолана

Український гурт KOZAK SYSTEM потішив фанатів новою відеороботою на трек Досить сумних пісень, який знято у стилі Крістофера Нолана. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Український рок-гурт KOZAK SYSTEM випустив захопливий кліп на композиції Досить сумних пісень, який вже припав до душі фанатам. Незвичайний сюжет ролика у стилі Крістофера Нолана розповідає історію, як скажена фанатка викрала учасників гурту та закрила у будинку. Хлопці без гадки, як опинились тут, і вирішують боротись з ув'язненням створенням нової пісні. Врешті поліція випускає на свободу команду зі свіжим треком.

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Дивитись кліп онлайн KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень:



Текст і слова пісні KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень:

У цьому дощі занадто багато сліз

Не тримай, не питай, не плач.

Мій янгол в плащі, у бруді з чужих коліс

Не злітай, не кидай, пробач.

Я забув твої колискові,

Бо їх не співають в день

А ти посміхнувшись

В обличчя зливі сказала:

"Досить сумних пісень!"

Досить сумних пісень×4

Самотнім дощем шукаю мотив твій

Де ти є, де твоє, де ти.

Подай мені ще єдину зі ста надій

Зачаруй, закохай, впусти.

Я дістану музику з неба,

Слова із пустих кишень

І буду чекати, коли ти скажеш:

"Мій янгол, досить сумних пісень!"

Досить сумних пісень ×4

Бо цього всього ми випили вдосталь

Я маю повірити просто скажи мені

Бо ти вже навчила як же все просто

Просто залишити тугу без імені

Досить сумних пісень ×4

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