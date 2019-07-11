Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень: несподіваний кліп у стилі Нолана

  • 18
Прем'єра пісні KOZAK SYSTEM - Досить сумних пісень - фото 1
Прем'єра пісні KOZAK SYSTEM - Досить сумних пісень

Український гурт KOZAK SYSTEM потішив фанатів новою відеороботою на трек Досить сумних пісень, який знято у стилі Крістофера Нолана. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Український рок-гурт KOZAK SYSTEM випустив захопливий кліп на композиції Досить сумних пісень, який вже припав до душі фанатам. Незвичайний сюжет ролика у стилі Крістофера Нолана розповідає історію, як скажена фанатка викрала учасників гурту та закрила у будинку. Хлопці без гадки, як опинились тут, і вирішують боротись з ув'язненням створенням нової пісні. Врешті поліція випускає на свободу команду зі свіжим треком.

І ще: Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах

Дивитись кліп онлайн KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень:


Текст і слова пісні KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень:

У цьому дощі занадто багато сліз
Не тримай, не питай, не плач.
Мій янгол в плащі, у бруді з чужих коліс
Не злітай, не кидай, пробач.
Я забув твої колискові,
Бо їх не співають в день
А ти посміхнувшись
В обличчя зливі сказала:

"Досить сумних пісень!"
Досить сумних пісень×4

Самотнім дощем шукаю мотив твій
Де ти є, де твоє, де ти.
Подай мені ще єдину зі ста надій
Зачаруй, закохай, впусти.
Я дістану музику з неба,
Слова із пустих кишень
І буду чекати, коли ти скажеш:

"Мій янгол, досить сумних пісень!"
Досить сумних пісень ×4

Бо цього всього ми випили вдосталь
Я маю повірити просто скажи мені
Бо ти вже навчила як же все просто
Просто залишити тугу без імені
Досить сумних пісень ×4

Слухайте також: Новий танцювальний трек Джамала – Крок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 1235
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 547
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1599206
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз