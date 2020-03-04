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Коронавірус 8 березня

Коронавірус чи жадібність: як австралійці спустошують магазини

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Австралійці злякались дефіциту і самі його створили - фото 1
Австралійці злякались дефіциту і самі його створили

Мешканці Австралії показують, як в країні спустошують супермаркети через коронавірус та страх дефіциту продуктів. Але його причиною стане швидше така паніка, аніж уханський вірус.

Австралійці, як і мешканці Китаю та Італії, серйозно сприйняли інформацію про появу заражених коронавірусом, тож атакували гіпермаркети. Опустіли прилавки не лише з товарами першої необхідності та медтоварами, а й звичайними продуктами.

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Людей настільки злякала можливість дефіциту, що навіть популярність рослинного молока зросла у рази (воно має довший термін зберігання, аніж молоко рослинного походження). Тому не дивно, що в мережі діляться ледь не апокаліптичними фото пустих стелажів у магазинах. Але така паніка якраз і призводить до появи дефіциту.

І поки місцеві органи влади намагаються заспокоїти населення, то бізнесмени вирішили виправити ситуацію іншим методом. Власник однієї із найбільших мереж супермаркетів порадив людям не купувати продукти на кілька місяців, адже їм доведеться обмежити кількість одиниць продуктів, які може придбати одна людина за один раз.

"Заходив у місцевий Coles, досі не можу повірити, що це відбувається насправді. Нема молока, туалетного паперу, рису, пасти, майже жодних медикаментів, трішки залишків сочевиці та консервованих томатів. Тепер розумію, чому люди трохи стривожені цими пустими полицями".

Це цікаво: Як у мережі реагують на ситуацію коронавірус в Україні

Джерело: medialeaks
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