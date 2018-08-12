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Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів

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Адам Гор фотографує метеликів уже давно - фото 1
Адам Гор фотографує метеликів уже давно / Adam Gor

Адам Гор вивчає біологію в одному з університетів Угорщини і знаходить час для улюбленої справи – фотографування метеликів.

Вперше це заняття захопило його в 2000 році, коли йому було шість років і в його розпорядженні з'явилася компактна камера Nikon.

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Серйозно ставитися до фотографії Адам почав у 2007-му, коли придбав професійне обладнання. Тоді він і вибрав основну тему своєї творчості – метеликів.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269490
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269491
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Займаючись улюбленою справою, він не забуває вивчати власних моделей. Наприклад, Адам досліджує способи добування корму метеликом Parnassius mnemosyne. Також він намагається дізнатися більше про метеликів, що населяють Угорщину.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269492
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269493
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269494
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

З 2009 року Адам розмістив на Flickr вже понад дві тисячі фотографій. Попри роки практики, Гор вважає себе лише любителем. При цьому його знімки надзвичайно докладні та відрізняються художнім смаком.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269495
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269496
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів - фото 269497
Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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