Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів

Адам Гор вивчає біологію в одному з університетів Угорщини і знаходить час для улюбленої справи – фотографування метеликів.

Вперше це заняття захопило його в 2000 році, коли йому було шість років і в його розпорядженні з'явилася компактна камера Nikon.

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Серйозно ставитися до фотографії Адам почав у 2007-му, коли придбав професійне обладнання. Тоді він і вибрав основну тему своєї творчості – метеликів.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Займаючись улюбленою справою, він не забуває вивчати власних моделей. Наприклад, Адам досліджує способи добування корму метеликом Parnassius mnemosyne. Також він намагається дізнатися більше про метеликів, що населяють Угорщину.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

З 2009 року Адам розмістив на Flickr вже понад дві тисячі фотографій. Попри роки практики, Гор вважає себе лише любителем. При цьому його знімки надзвичайно докладні та відрізняються художнім смаком.

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

Угорський студент подорожує та фотографує рідкісних метеликів / Adam Gor

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