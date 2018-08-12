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Таємничі візерунки з пейзажів: ефектні кадри

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Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 1
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli

Талановитий фотограф Демас Руслі захоплює пейзажі з висоти пташиного польоту, показуючи незвичайні візерунки, які важко побачити з землі. Зацініть!

Знайомтесь, Демас Руслі (Demas Rusli) – талановитий фотограф з Індонезії, який вже 6 років займається зйомками. Особливим захопленням чоловіка є саме кадри, зроблені за допомогою дронів, адже він демонструє таємничі та приховані візерунки пейзажів, які навряд чи хтось зможе побачити з землі. До слова, зараз Демас працює у Сіднеї архітектором, однак це не заважає йому знаходити час на пошуки нових цікавих місць для фото. Насолоджуйтесь:

І ще: Названо найкращі фотографії року, зроблені під водою

Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269304
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269303
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269302
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269301
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269300
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269299
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269298
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269297
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі - фото 269296
Особливі фото з висоти пташиного польоту від Демаса Руслі / Demas Rusli

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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