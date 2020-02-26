Угорський музикант створив дитячу пісеньку про алхімію (відео)

Пісні для дітей часто доповнюють чимось корисним, приміром, правилами написання чи математики, але талановитий угорець вирішив піти далі! Він вирішив дуже доступно пояснити основи алхімії.

Креативний музикант Пітер Бергманн створив особливий трек Alchemical Morning, яка нагадує типову дитячу пісеньку для вивчення певних простих речей. До слова, він потрапив навіть до альбому гурту Пітера "We Plants Are Happy Plants", який позиціюється як проєкт алхімічної електронної музики.

І ще: Мріє, не зрадь: діти перетворили вірш Лесі України на крутий реп

Як не важко здогадатись з назви, ця композиція складається з понять цього містичного напрямку. Звісно ж, вона не навчить, як створити золото, але звучить дуже цікаво.

А для полегшення є картинки та субтитри, тож можна навіть підспівувати:

Читайте також: Лідер гурту Антитіла розкритикував GO-A: чи справді є зрада у пісні Соловей