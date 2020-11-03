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Уфолог виявив на знімках NASA "місце катастрофи НЛО" на Марсі

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Марс - фото 1
Марс / express

Уфолог Скотт Ворінг з Тайваню заявив про виявлення місця аварії НЛО на Марсі. За словами фахівця, своє відкриття він зробив, коли вивчав фотоархів NASA.

Скотт Ворінг зауважив, що НЛО на знімках має форму диска і нагадує об'єкт, над яким працював Боб Лазар в місці під назвою Area S4 недалеко від Зони 51 в американському штаті Невада.

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"Це доказ того, що у прибульців на Марсі був космічний корабель", – зазначає Ворінг. Боб Лазар - американський конструктор реактивних автомобілів. У 1989 році він розповів, що брав участь в експериментальних польотах на літаючій тарілці в Зоні 51.

26 жовтня повідомлялося, що камери на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зафіксували непізнаний об'єкт овальної форми, що миготів різнокольоровими вогнями.

Уфолог виявив на знімках NASA 'місце катастрофи НЛО' на Марсі - фото 433394

Це цікаво: У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда

Джерело: express
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