Уфолог виявив на знімках NASA "місце катастрофи НЛО" на Марсі

Уфолог Скотт Ворінг з Тайваню заявив про виявлення місця аварії НЛО на Марсі. За словами фахівця, своє відкриття він зробив, коли вивчав фотоархів NASA.

Скотт Ворінг зауважив, що НЛО на знімках має форму диска і нагадує об'єкт, над яким працював Боб Лазар в місці під назвою Area S4 недалеко від Зони 51 в американському штаті Невада.

І ще: Американець показав 2,5-гігапіксельне фото сузір'я Оріон, на створення якого пішло 5 років

"Це доказ того, що у прибульців на Марсі був космічний корабель", – зазначає Ворінг. Боб Лазар - американський конструктор реактивних автомобілів. У 1989 році він розповів, що брав участь в експериментальних польотах на літаючій тарілці в Зоні 51.

26 жовтня повідомлялося, що камери на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зафіксували непізнаний об'єкт овальної форми, що миготів різнокольоровими вогнями.

Це цікаво: У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда