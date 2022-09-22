У FIFA 23 буде команда з комедійного серіалу "Тед Лассо"

Команда футбольного тренера Теда Лассо з'явиться у FIFA 23. Гравці зможуть обрати персонажа з однойменного комедійного спортивного серіалу. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Скоро гравці FIFA 23 зможуть зіграти за вигадану лондонську команду AFC Richmond, якою керує персонаж Джейсон Судейкіс.

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Комп'ютерну гру про футбол "FIFA 23" користувачі зможуть придбати після 30 вересня.

У центрі сюжету спортивного серіалу "Тед Лассо" лежить історія про тренера провінційної команди коледжу з американського футболу. Його запрошують на посаду менеджера англійської команди Прем'єр-ліги "Річмонд", попри відсутність досвіду. Його ненавидять футболісти, вболівальники, намагається підставити власниця клубу, але з кожним днем Тед Лассо завойовує прихильність навколишніх своєю щирістю, відмінним гумором та оптимізмом.

Дивіться трейлер відеогри про команду з серіалу "Тед Лассо":

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