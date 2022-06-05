Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022

Українська збірна з футболу побореться за шанс пройти у Чемпіонат світу 2022 у Катарі вже 5 червня. Де та коли дивитись важливий матч – дізнавайтесь далі.

Збірна України зійдеться на полі зі збірною Уельсу на стадіоні "Міленіум" у місті Кардіфф вже 5 червня о 19:00 за Києвом. Судитиме матч доволі неоднозначний іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос. Саме цей поєдинок є останнім кроком для того, щоб українські футболісти отримали можливість показати свої уміння на ЧС 2022 у Катарі, пише Радіо MAXIMUM.

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Переможець матчу пройде у групу B, де буде змагатися зі США, Англією та Іраном.

Де дивитись матч Уельс – Україна:

В Україні трансляція відбудеться на:

телеканалах Футбол 1 та Індиго TV;

платформі oll.tv.

Прогнози букмекерів на фінал відбору на ЧС-2022:

На перемогу збірної України в основний час дають коефіцієнт 2,85, на нічию – 3,00, а на перемогу Уельсу – 2,70. Очевидного фаворита не вдалось визначити за цими прогнозами.

Загалом вихід українців на ЧС 2022 оцінюють в 1,93, а футболістів Уельсу – 1,87.

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