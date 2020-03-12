Названо смартфон, який найчастіше підробляли у 2020 році

Слідом за кількістю новинок мобільного ринку росте і число підробок популярних моделей смартфонів. Творці бенчмарку Master Lu опублікували оновлений рейтинг фейкових гаджетів, протестованих у мобільному додатку. Дізнайтесь, хто посів чільні місця у ТОПі підроблених смартфонів!

Під час тестування враховувалися "досягнення" як окремих моделей, так і брендів, які популярні серед покупців. Отже, який смартфон підробляли найбільше?

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Новим лідером "антирейтингу" станом на березень 2020 року став Apple iPhone 8. Зазначимо, що торік він посідав друге місце.

На другій сходинці списку розмістилася розкладачка Samsung Galaxy W2018, а модель Galaxy W2019 замкнула трійку "лідерів". У топ-5 також увійшли підроблені Apple iPhone XS Max і Samsung Galaxy S10 +, а замикають десятку HONOR 9, Samsung Galaxy S8 +, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi6 і Samsung Galaxy S8.

ТОП підроблених смартфонів станом на березень 2020 року

У відсотковому відношенні на фейкові пристрої Apple припали 29,54% усіх зареєстрованих у бенчмарку підробок. На Samsung – 26,44%, Xiaomi і HONOR відзначилися у 9,83% і 6,10% випадків відповідно.

Розробники бенчмарку також склали збірний "портрет" клонів відомих моделей: дисплей з роздільною здатністю 720p, процесор MediaTek MT6589 і графіка Mali-400 MP. За даними джерела, найбільш затребувані копії популярних пристрою серед жителів Китаю – особливо в Шеньчжені, Гуанчжоу і Пекіні.

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