Блогер розповів, чим насправді є складний смартфон брата Пабло Ескобара

Escobar Fold 2 – не той, за кого себе видає

Відомому техноблогеру Маркесу Браунлі вдалося отримати на тест смартфон Escobar Fold 2, який був представлений як вбивця Samsung Galaxy Fold. Цей гаджет випускає брат знаменитого наркобарона Пабло Ескобара, який ще не так давно погрожував знищити Apple.

Маркес спочатку скептично поставився до складного смартфона за 400 доларів. Це занадто дешево, особливо з урахуванням заявлених характеристик. Такий цінник змушує шукати підступ, адже навіть собівартість пристрою повинна бути значно вищою.

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Побоювання блогера підтвердилися, коли він спробував видалити золоту плівку з корпусу Escobar Fold 2. Під цією обгорткою виявився звичайний Samsung Galaxy Fold. Логотипи корейської компанії просто заклеїли.

Крім плівки і системних шпалер ці смартфони нічим не відрізняються. При цьому модель під брендом Escobar коштує у кілька разів дешевше. Браунлі припустив, що вся ця компанія Ескобара – банальний "розвод". Ніхто з покупців досі не отримав ці пристрої, так і сам він зміг роздобути гаджет далеко не з першої спроби. Блогер намагався замовити ще Escobar Fold 1, але ані смартфона, ані повернення грошей він так і не дочекався. Другу модель він замовив під іншим ім'ям, але теж безрезультатно.

Представники бренду зв'язалися з ним тільки після розголосу цієї ситуації. Причому гаджет вони запропонували під приводом огляду. Судячи з усього, таким чином компанія прагне збільшити число попередніх замовлень Escobar Fold 2, проте велика ймовірність того, що ніхто з покупців їх так і не отримає.

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