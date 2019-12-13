Удвічі більше, ніж планувалося: скільки всього продали смартфонів Samsung Galaxy Fold

Про досягнення рекорду продажів смартфонів Galaxy Fold повідомив президент і головний директор зі стратегічних питань компанії Samsung Electronics Йон Сон. Зазначимо, що спочатку обсяг продажів оцінювався у 500 тисяч. Таким чином, всі проблеми, обмежена доступність і висока ціна не завадили Galaxy F

З огляду на те, що до кінця року ще залишається 2 з лишком тижні, Samsung цілком може продати ще кілька сотень тисяч Galaxy Fold. І беручи до уваги успіх Galaxy Fold, попередній прогноз виробника у наступному році наростити продажі гнучких смартфонів більш ніж на порядок, до 5-6 мільйонів одиниць, здається цілком реальним.

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Загалом, Samsung заявив, що зумів продати понад мільйон Galaxy Fold!

Нагадаємо, що зараз Samsung щосили працює над наступним гнучким смартфоном, який на відміну від оригінального Fold буде розкладачкою, як Motorola Razr 2019 і, якщо вірити чуткам, буде пропонуватися за доступнішою ціною – нижче $ 1000.

Samsung уже зумів продати мільйон Galaxy Fold

Нещодавно Bloomberg писав, що Samsung вирішила поставити в прийдешню розкладачку Galaxy Fold революційну 108-Мп камеру з п'ятикратним оптичним зумом, яка спочатку призначалася тільки для Galaxy S11.

Samsung Galaxy Fold – перший серійний смартфон з гнучким екраном від іменитого виробника – надійшов у продаж у вересні, причому перший місяць він був доступний тільки у Південній Кореї. Географія продажів і поставки Galaxy Fold сильно обмежені.

Раніше ми неодноразово чули, що попит на Galaxy Fold перевищив всі очікування виробника. З великою ймовірністю, саме це змусило Samsung передумати щодо офіційного продажу Galaxy Fold в Україні. Зазначимо, що 4 грудня Samsun Україна оголосила про старт попередніх замовлень за ціною 56 999 грн. До нас надійде обмежена партія смартфонів Galaxy Fold – фактичний старт продажів запланований на 21 грудня.

Як ми неодноразово відзначали раніше, складні смартфони з гнучкими екранами – новий видатний тренд у мобільних технологіях, а можливо, і наше мобільне майбутнє в цілому. І якщо зважити на те, як ринок прийняв Galaxy Fold, а також звернути увагу на захоплені відгуки журналістів і користувачів після анонсу Motorola Razr 2019, у такий сценарій подальшого розвитку подій віриться дуже навіть охоче.

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