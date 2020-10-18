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Коронавірус Василь Ломаченко

Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи

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Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи - фото 1

У штаті Вермонт всі школярі середніх і старших класів будуть мати доступ до безкоштовних презервативів – це прописано в новому законі.

Отримати засіб контрацепції школярі зможуть в безпечних і легкодоступних місцях, наприклад, у шкільної медсестри.

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Мета законопроєкту – скоротити кількість небажаних вагітностей та випадків захворювань, які передаються статевим шляхом. Документ підтримали міністерство охорони здоров'я і Агентство освіти штату.

У 2019 році у Вермонті провели опитування, згідно з яким майже третина старшокласників веде статеве життя, але тільки 32% регулярно користуються презервативами.

Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи - фото 430855

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Джерело: foxnews
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