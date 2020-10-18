Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи

У штаті Вермонт всі школярі середніх і старших класів будуть мати доступ до безкоштовних презервативів – це прописано в новому законі.

Отримати засіб контрацепції школярі зможуть в безпечних і легкодоступних місцях, наприклад, у шкільної медсестри.

І ще: Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)

Мета законопроєкту – скоротити кількість небажаних вагітностей та випадків захворювань, які передаються статевим шляхом. Документ підтримали міністерство охорони здоров'я і Агентство освіти штату.

У 2019 році у Вермонті провели опитування, згідно з яким майже третина старшокласників веде статеве життя, але тільки 32% регулярно користуються презервативами.

Читайте також: Надіслав фото члена – сідай до в'язниці: у Фінляндії придумали, як боротися з домаганнями