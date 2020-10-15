Надіслав фото члена – сідай до в'язниці: у Фінляндії придумали, як боротися з домаганнями

За надсилання дікпіків у Фінляндії можуть саджати за ґрати

Чоловіки, які надсилають небажані фото члена, можуть бути ув'язнені на термін до 6 місяців відповідно до нових законів, запропонованих у Фінляндії. Міністри хочуть внести поправки у закони країни про сексуальні домагання, включивши відправку відвертих зображень, а також словесні й текстові образи.

Згідно з чинним фінським законодавством, злочин вважається сексуальним домаганням тільки у тому випадку, якщо він пов'язаний з фізичним дотиком.

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Натомість деяких порушників, котрі відправляють відверті фотографії, притягнули до відповідальності відповідно до законів країни про дифамацію (поширення недостовірної інформації, яка принижує честь та гідність). Однак учасники кампанії просять змінити закон, оскільки він не бере до уваги сексуальну природу злочину.

Самі Кіріакос з міністерства юстиції Фінляндії сказав, що новий закон може бути представлений "десь у наступному році", перш ніж він буде внесений до парламенту для голосування.

Дослідження показали, що сексуальні домагання в мережі широко поширені, в тому числі надсилання сексуальних зображень без згоди, які іноді називають "кіберспалахами".

Дослідження, проведене цьогоріч благодійною організацією Plan International за права дітей, показало, що 51% з 14 000 дівчаток і молодих жінок, опитаних в усьому світі, піддавалися сексуальним домаганням в мережі.

Згідно з дослідженням, близько 35 відсотків опитаних підлітків у віці від 15 до 25 років отримували "сексуальні або відверті фотографії або зображення".

"Дослідження, які ґрунтуються на анкетах, показують, що сексуальні домагання – досить поширене явище, і що жертвами такої поведінки найчастіше стають жінки. Тому дуже важливо подумати про те, як з цим слід боротися відповідно до закону", – сказав Кіріакос.

Деякі території зробили кроки щодо заборони сексуальних домагань в мережі, в тому числі Шотландія, яка ще у 2010 році заборонила таку поведінку. Торік в американському штаті Техас ввели штраф у розмірі 500 доларів США (380 фунтів стерлінгів) за відправку небажаних зображень сексуального характеру. Однак багато інших країн не поспішають криміналізувати надсилання небажаних фотографій інтимного характеру.

"Ці типи правопорушень або практично все, що відбувається в мережі, дуже важко розслідувати", – сказав Кіріакос.

Але "у слідчих органів дійсно є примусові заходи, які застосовуються до сексуальних злочинів при дотриманні певних умов, таких як доступ до телекомунікаційних даних", – додав він.

Ця пропозиція є частиною широкомасштабної трансформації фінського законодавства про злочини на сексуальному ґрунті, у рамках якої також буде змінено юридичне визначення зґвалтування.

Чинний закон означає, що насильство або загроза насильства повинні використовуватися, щоб кваліфікуватися як зґвалтування, в той час, як нові закони визначають це як "секс без згоди".

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