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Перший день у школі: фото хлопчика до і після підкорює мережу

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Перший день у школі - фото 1
Перший день у школі

Початок навчального року викликає у дітей та дорослих неоднозначні емоції, але найяскравіше їх демонструє цей школяр. Здається, він вже пізнав всю істину життя.

На платформі Reddit користувач з ніком Road_Warrior86 поділився кумедним колажем з фото хлопчика, який за короткий час піднявся у топи. За лічені години допис зібрав майже 20 тисяч балів та понад 300 коментарів.

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А все тому, що на знімках можна побачити юного школяра до і після його першого дня у школі. Якщо на першому фото малюк з величезним портфелем дуже радісний, то друге фото мимоволі викликає сміх, адже від позитивних емоцій не залишилось і сліду. Як жартують коментатори, хлопчик виглядає так, наче пережив два розлучення та зрозумів суть цього світу.

reddit - фото 424441
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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