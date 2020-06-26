Ученим вдалося вперше зафіксувати дивний космічний феномен

У Каліфорнійському технологічному інституті вперше в історії помітили рідкісний космічний феномен. Чорні діри, які не здатні випромінювати світло, викликали світловий спалах.

Астрономи зафіксували гравітаційні хвилі, що з'явилися внаслідок злиття двох чорних дір. Подію позначили як S190521g. Водночас в Паломарській обсерваторії в Сан-Дієго помітили джерело спалахів J1249 + 3449, породжене чорною дірою в складі квазара.

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Виявилося, що ці дві події відбулися в одному і тому ж місці. Вчений Метью Грем припустив, що спалах світла породили чорні діри, які зіткнулися. Вони оберталися навколо більш масивної чорної діри, яка отримала імпульс від їхнього злиття. Цей імпульс міг штовхнути чорну діру в сторону, зіштовхнувши її з газом в диску, що і створило спалах світла.

Навколо чорних дір існує акреційний диск, який зрідка породжує світлові спалахи. Але помічений феномен виявився значно потужнішим і має незвичайну природу. Астрономи змогли виключити вибух наднової або руйнування зірки чорною дірою, але дізнатися точну природу спалаху не змогли.

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