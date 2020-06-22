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Австралійці побачили падаючий метеорит: відео

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Австралійці зняли метеорит на камеру - фото 1
Австралійці зняли метеорит на камеру

У мережі часто діляться незрозумілими кадрами, які викликають сміх, страх та шок. І це відео з метеоритом не стало винятком та опинилось серед трендів. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Flyspeck1 поділився епічним відео з метеоритом, який розсікає нічне небо. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 43 тисячі балів та більше як тисячу коментарів.

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Як зазначив автор, кадри було зроблено на острові Барроу в Австралії. Коментатори із захватом зізнались, що обожнюють дивитись на різні космічні штучки, які потрапляють на Землю. Звісно ж, якщо вони не несуть загрози. Зате фанатам конспірологічних теорій щастить бачити НЛО навіть там, де його нема.

Footage of a meteor at Barrow Island, Australia from r/space

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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